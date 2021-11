Il sorpasso di Gabriele Tarquini su Norbert Michelisz in Gara 2 alla WTCR Race of Italy domenica scorsa ha riportato alla mente bei ricordi per la coppia della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Tra il 2018 e il 2019, Tarquini e Michelisz hanno vinto il titolo aiutandosi a vicenda.



All'Adria International Raceway il "Cinghiale" ha superato l'ungherese risalendo dall'11° al 5° posto.



"Ho capito che Gabriele dietro di me era più veloce, così ci siamo scambiati le posizioni, e questa si è rivelata una buona decisione", ha detto Michelisz dopo.

