Gabriele Tarquini sta per affrontare una nuovissima sfida nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse deve riscattarsi dopo una WTCR Race of Hungary piuttosto deludente, ma alla WTCR Race of Czech Republic sarà per la prima volta sull'Autodrom Most, che nella sua lunga carriera non ha mai visto.



Oltre all'abruzzese, nemmeno il suo compagno di squadra Michelisz ha mai corso sulla pista ceca, motivo per cui le prime prove libere da 45' saranno importantissime per capire come i due dovranno lavorare per gli assetti delle rispettive Hyundai Elantra N TCR.



“L’Autodrom Most è una pista completamente nuova per me, nonostante tutta la mia esperienza non ci sono mai stato! Una situazione per me insolita, che ora si presenterà per ben due gare consecutive. Ho studiato alcuni video di Most per prepararmi, ma i primi 45 minuti di prove libere saranno molto importanti, non solo per me, ma per la maggior parte dei piloti presenti. Sarà molto emozionante proprio per questo motivo e spero, per noi e per i fan, che ci sia molta battaglia”, ha detto Tarquini.



Michelisz aggiunge: “La WTCR Race of Czech Republic sarà una sfida completamente nuova per me, dal momento che non ho mai corso all’ Autodrom Most. Sarà fondamentale prendere dimestichezza con la pista velocemente e passare più tempo possibile sul circuito durante le libere, giocherà un ruolo fondamentale in questo senso. In Ungheria non abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale e ora sono ansioso di rimediare. Con altri quattro eventi da disputare abbiamo ancora molte opportunità nel resto della stagione per scalare la classifica, ma per farlo dobbiamo lottare per le vittorie e le prime posizioni”.

