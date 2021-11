Gabriele Tarquini ha completato il suo penultimo weekend della carriera dimostrando di avere ancora il piede pesante.

All'Adria International Raceway sono andati in scena i round 13-14 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, dove il portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha ottenuto un 9° e un 5° posto rimontando dal 12° in griglia.



“E' andata bene e la macchina era ottima - ha detto il 59enne - Mi dispiace per le Qualifiche perché avrei dovuto ottenere di meglio, ma è colpa mia. Ho cercato di fare del mio meglio e sono stato fortunato ad evitare problemi al via di Gara 2. Era il minimo che potessi fare per il pubblico che era giunto a sostenermi da tutta Italia in quella che era la mia ultima gara qui".



"Sono davvero orgoglioso, alcuni sono amici, altri hanno visto ogni mia singola gara, ma il 99% è venuto per salutarmi e questo è ciò che mi ricorderò sempre".



Tarquini ha annunciato alla WTCR Race of Italy che a fine anno si ritirerà dalla carriera a tempo pieno. In queste stagioni ha vinto due titoli FIA World Touring Car e il capo di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, gli ha consegnato un trofeo al termine di Gara 2.

Ad

WTCR Magnus vince il WTCR Trophy ed è in lotta anche per altri titoli 6 ORE FA

WTCR Ehrlacher sempre più Goodyear #FollowTheLeader, ora è a +36 6 ORE FA