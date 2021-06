Gabriele Tarquini ha strappato la Pole Position per la griglia invertita di Gara 1 della WTCR Race of Portugal, affiancato da Yann Ehrlacher.

Con la Hyundai Elantra N TCR, il pilota della BRC ha beffato nel finale della Q2 Luca Engstler e Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR).



Al suo fianco ci sarà il Campione in carica della Cyan Racing Lynk & Co, con dietro Yvan Muller.



“Ad essere onesti ho fatto del mio meglio, ma eravamo lontani – ha detto Tarquini sul suo tentativo di accedere alla Q3 – Abbiamo fatto un cambiamento sull’assetto per l’ultimo run perché probabilmente non era stata la mia scelta migliore e alla fine abbiamo trovato un po’ di decimi. È stato un buon giro. È un peccato per Luca perché volevamo quattro Hyundai nella top 10, ma queste sono le corse. A volte si sorride, a volte no”.

