Gabriele Tarquini nella Q2 della WTCR Race of Spain ha scelto di non fermarsi e questo gli è valso la pole position per Gara 1.

Il 10° posto finale del pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse significa che potrà essere davanti a tutti nel primo round del MotorLand Aragón.



“La Pole della griglia invertita non era il mio obiettivo, che sarebbe comunque stato essere in Top10 - spiega l'abruzzese. Alla fine è un risultato fantastico per me e per la Hyundai. Ora abbiamo la possibilità di salire sul podio in Gara 1, anche se ammetto che il mio giro non è stato un gran che. In Q2 accusavo problemi al cambio e il mio ingegnere mi aveva suggerito di rientrare ai box. Ho deciso ugualmente di terminare il giro, alla fine è stata una buona scelta".

