Gabriele Tarquini nel WTCR – FIA World Touring Car Cup userà un approccio di attacco/difesa per la stagione 2021.

Il pilota della Hyundai ha vinto il titolo nel 2018, poi nel 2019 ha dato una mano al suo compagno Norbert Michelisz a conquistare l'iride.



“L’obiettivo, come sempre, è quello di vincere. La mia esperienza mi ha aiutato nelle ultime stagioni e posso essere anche un uomo squadra, quindi se sono fuori dalla lotta per il titolo posso dare una mano al mio compagno. Nel 2019 ero molto contento della stagione e della vittoria di Norbi. Ovviamente sarò più felice se combatterò per il Mondiale, ma mi va bene giocare anche di squadra”, ha detto il "Cinghiale".



Tarquini sarà ancora portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse cominciando l'avventura dal Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno.

