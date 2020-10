Dopo il ritiro di Gara 1 di Tarquini e il rientro ai box per un problema di Michelisz, entrambi hanno avuto modo di rifarsi.



L'ungherese in Gara 2 ha rimontato dal 15° al 5° posto, mentre l'abruzzese - 18° in Gara 2 per via di un tamponamento da parte di Tom Coronel e una penalità - ha recuperato fino al 7° in Gara 3 mettendosi alle spalle Yvan Muller ed Yann Ehrlacher.



"Gara 3 è sicuramente stata la migliore per me, poteva andare anche peggio delle altre perché quando parti in mezzo al gruppo gli incidenti possono sempre verificarsi. Nelle prime curve ho cercato di sopravvivere, da lì ho iniziato ad attaccare perché la vettura me lo permetteva, sull'asciutto avevamo un passo incredibile nonostante la velocità di punta più lenta. In curva la Hyundai era fantastica, in percorrenza e in frenata, nel misto di Budapest mi sono davvero divertito a sorpassare gli avversari e posso dire che chiudo il weekend con un sorriso grazie ai punti presi", dice Tarquini.



Michelisz ha aggiunto: “In Gara 2 partendo 15° non potevo sperare di fare meglio. L'auto è andata benissimo, per cui sono riuscito a pressare chi mi precedeva spingendo tanto. Volevo superare Nathanaël Berthon, ma è stato bravo a difendersi, per cui sono contento così".