Gabriele Tarquini corona il weekend che lo ha visto tornare al successo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup dopo due anni portandosi a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR Race of Spain.

Partito dalla pole position della griglia invertita di Gara 1, il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse al volante della sua Hyundai Elantra N TCR ha realizzato il miglior giro del MotorLand Aragón (5,345km) fermando il cronometro sul 2'07"023.



In Gara 2 è stato il vincitore Frédéric Vervisch ad andare più forte di tutti con la propria Audi RS 3 LMS griffata Comtoyou Team Audi Sport, ma solo in 2'07"588.



Tarquini non si imponeva dalla WTCR Race of Hungary del 2019.

WTCR WTCR Gara 2: Vervisch regala la prima vittoria all’Audi UN' ORA FA

Aragon Vervisch: "Super partenza, un po' di paura solo nel finale" 2 ORE FA