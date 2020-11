Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha chiuso quinto in Gara 1 e Gara 2, prima di rimontare alla grande con la sua Hyundai i30 N TCR con cui era partito ottavo in Gara 3.



"Gara 3 è stata la più bella, ovviamente, anche perché nelle prime due ho avuto dei problemi con la macchina. In Gara 1 sono sopravvissuto al primo giro, ero sesto, ma penso che superare fosse comunque difficile, seppur avessi un buon passo. Nella terza ci ho provato e credo di aver fatto delle belle manovre, mettendomi alle spalle 3-4 avversari. Purtroppo la gara è stata troppo corta, ormai le Lynk & Co erano già troppo lontane", spiega Tarquini.