Il Campione 2018 del WTCR – FIA World Touring Car Cup è finito largo in curva 2 e dopo un salto nell'erba ha dovuto fermare la sua Hyundai i30 N a bordo pista.



"Probabilmente sono stato troppo ottimista - ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Ho perso l'anteriore e sono finito largo. Ho cercato di evitare di insabbiarmi, ma nell'erba ho preso un dosso e la macchina si è danneggiata nello splitter anteriore e sul posteriore. Non sono sicuro che il motore sia a posto, ma per sicurezza mi sono fermato. Io sto bene, non ho avuto colpi alla schiena".