Gabriele Tarquini ha sfiorato ancora una volta un grande traguardo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dopo aver portato al successo all'esordio la Hyundai i30 N nel 2018, l'abruzzese è salito sulla Elantra N TCR al Nürburgring Nordschleife per la prima volta e dopo aver superato Yann Ehrlacher in Gara 1, si è fatto sotto ad Yvan Muller, mettendosi alle spalle il pilota della Cyan Racing Lynk & Co sul lungo Döttinger Höhe.



Alla Tiergarten, però, il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse è arrivato lungo in frenata perdendo la posizione da Muller, poi alla curva 1 anche da parte di Santiago Urrutia, finendo larghissimo e scivolando al sesto posto.



"Gara 1 è stata bella, sono partito bene e ho lottato fino alla fine, ma purtroppo appena ho superato Yvan balzando in testa, sono giunto lungo all'ultima curva perché avevo preso velocità con la sua scia. Ho bloccato i freni anteriori finendo largo. Errore mio, poi alla variante successiva ho perso altre posizioni, quindi mi è costato carissimo", racconta Tarquini, che in Gara 2 si è invece ritirato per la rottura dell'impianto di raffreddamento dopo un contatto al via.



La nuova Elantra N TCR ha comunque raggiunto la prima affermazione nel WTCR grazie a Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) in Gara 2.

WTCR Goodyear #FollowTheLeader: prima apparizione per l’arco blu e il dirigibile UN' ORA FA

WTCR Le alte aspettative di Azcona nel WTCR sfumano 20 ORE FA