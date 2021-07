Attila Tassi non vede l'ora che il WTCR – FIA World Touring Car Cup sia di scena all'Hungaroring per la WTCR Race of Hungary, dove il 20-22 agosto rivedremo i fan sulle tribune.

“Spero che il meteo sia buono e che la gente si goda il momento - ha detto il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Ora in Ungheria non ci sono restrizioni, dunque non vedo l'ora che ci siano i fan ad urlare per noi sulle tribune".



“Mi auguro di averne il più possibile, è sempre una bella atmosfera con loro, sono i migliori e hanno una grande passione".



Il 22enne all'Hungaroring non è mai salito sul podio, ma è reduce dal successo in Gara 2 della WTCR Race of Portugal.



Cliccate qui per tutte le informazioni sugli accessi e le norme relative alla pandemia COVID-19.

