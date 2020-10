Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport con la sua Honda Civic Type R TCR cercherà di imitare il collega nelle Libere 2 delle 13;30.



“Non abbiamo cominciato come volevamo, abbiamo avuto qualche problema sul display perché non andavano le luci dei giri motore e non sapevo quando cambiare, abbiamo perso almeno 5-6 giri per sistemare tutto - dice l'ungherese - Dopo mi si appannava il vetro e quindi sono dovuto rientrare. Alla fine ho fatto solo 2-3 giri, ma Esteban è andato forte e prenderemo spunto dai suoi dati per migliorare. Non sono preoccupato".



Norbert Michelisz ha invece terminato decimo con la sua Hyundai.



"Non è stata una sessione semplice perché era bagnato dappertutto, poi pian piano la pista si è asciugata - spiega il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse - Abbiamo provato a migliorare la macchina e c'è ancora tanto da fare perché non la sento come vorrei, ma abbiamo un'altra sessione per sistemarla in vista delle qualifiche".



In casa Zengő Motorsport, Mikel Azcona guida il battaglione delle Cupra assieme ai locali Bence Boldizs e Gábor Kismarty-Lechner.



“E' buono il secondo posto in condizioni difficili, visto l'umido - dice lo spagnolo - Abbiamo cercato di stare nella traiettoria ideale e asciutta, sono fiducioso per la prossima sessione perché siamo competitivi, però non so se pioverà o meno".