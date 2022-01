Attila Tassi si prepara per il suo quarto anno nel WTCR – FIA World Touring Car Cup come pilota di Honda Racing e nuovo portacolori del LIQUI MOLY Team Engstler.

In attesa di correre la WTCR Race of Czech Republic ad aprile, il 22enne ungherese ha già le idee chiare, soprattutto dopo aver ottenuto il primo successo nella WTCR Race of Portugal dello scorso giugno con la Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.



“Sono molto orgoglioso di correre per il Team Engstler nella loro prima stagione con la Honda ; è bello intraprendere una nuova sfida con loro - ha detto il magiaro - È anche un privilegio essere un pilota Honda Racing per il quarto anno e avere la fiducia sia del marchio che del team per la prossima stagione".



Nel 2022 Tassi avrà come sempre il compagno di squadra Tiago Monteiro al suo fianco a condurre la stessa sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear.



"Tiago e io abbiamo costruito una relazione molto speciale negli ultimi tre anni, quindi sono davvero felice che continueremo assieme, e spero che possiamo ottenere il meglio l'uno dall'altro. Non vedo l'ora di ricominciare partendo dalla mia prima vittoria ottenuta nel 2021 e ottenere risultati più belli".

