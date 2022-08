Attila Tassi ha voluto elogiare i meccanici del LIQUI MOLY Team Engstler per il loro lavoro ai box nella prima delle due gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup disputate all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi lo scorso fine settimana.

L'ungherese è stato costretto a fermarsi per cambiare un pneumatico danneggiato sulla sua Honda Civic Type R TCR. Ma le operazioni del team tedesco è stato tale da consentirgli di chiudere al quinto posto grazie al minimo ritardo accumulato nella pit-lane.



Purtroppo, il tempo perso durante un altro pit-stop non programmato in Gara 2 è stato troppo lungo e ha fatto sì che Tassi si sia dovuto accontentare dell'ottava posizione, dopo che un sorpasso impressionante al primo giro lo aveva inizialmente portato in seconda posizione.



"Ho cercato di tenere dietro alle gomme in Gara 1 perché sapevamo che sarebbe stata dura", ha detto Tassi. "Il team ha fatto un lavoro straordinario per effettuare un cambio così veloce e abbiamo scavalcato alcune delle altre vetture che hanno avuto problemi, il che significa che siamo stati i migliori tra coloro che ne hanno avuti".



"In Gara 2 ho effettuato un sorpasso di cui sono stato molto contento salendo al secondo posto. Volevo davvero regalare alla squadra un altro podio, ma posso essere felice sapendo di aver fatto del mio meglio".

