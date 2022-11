Attila Tassi partirà dalla pole position per l'ultima gara del WTCR - FIA World Touring Car Cup dopo essersi qualificato 10° sul Jeddah Corniche Circuit.

La Honda Civic TCR del LIQUI MOLY Team Engstler sarà affiancata in prima fila in Gara 2 della WTCR Race of Saudi Arabia dalla wildcard Viktor Davidovski, il pilota dell'Audi del Comtoyou Racing che si è piazzato al nono posto.



Esteban Guerrieri di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e Nicky Catsburg del BRC Hyundai N Racing Team si schiereranno in seconda fila, davanti a Franco Girolami (Comtoyou Audi) e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



Gara 1 della WTCR Race of Saudi Arabia si svolge domenica alle 19.40 ora locale, mentre Gara 2 è in programma alle 22.15.

