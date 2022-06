Attila Tassi si prepara a gareggiare in casa nel WTCR - FIA World Touring Car Cup all'Hungaroring questo fine settimana, quando cercherà di scalzare il suo ex mentore Norbert Michelisz durante le due gare di domenica. Ecco cosa ha detto il 22enne pilota del LIQUI MOLY Team Engstler-Honda.

Alla tua quarta stagione nel WTCR, cosa possono aspettarsi da te i fan del WTCR nel 2022?

"Questo sarà il mio quarto anno ma, a dire il vero, mi sembra ieri quando a Marrakech ho corso per la prima volta con Tiago Monteiro, il mio compagno di squadra. Ma sono sicuramente il più fiducioso di poter lottare per il titolo rispetto alle ultime stagioni".



Come mai questa maggiore fiducia?

"Mi sono allenato al massimo durante l'inverno e ho chiari in mente gli obiettivi che voglio raggiungere in questa stagione. Lavorerò in questa direzione".



Come è cambiato il tuo regime di allenamento per il 2022?

"Di anno in anno cambio un po' il mio allenamento, mentalmente e fisicamente, in modo da sentirmi sempre pronto. Fisicamente faccio molti tipi di sport, corsa, tennis, boxe, vado in palestra, quindi la scelta è ampia. Dal punto di vista mentale, invece, mi dedico principalmente al simulatore. Cerco di concentrarmi per un periodo di tempo più lungo, ad esempio per le gare più lunghe, per non perdere la concentrazione. Queste cose possono davvero aiutare durante un weekend di gara".



Avete fatto molti test prima dell'inizio della stagione?

"Abbiamo fatto tre giorni di test, quindi non il massimo, ma abbiamo potuto massimizzare le nostre possibilità. Mi sento bene nel nuovo team e l'atmosfera è ottima, la squadra è fantastica".



È giusto dire che la nuova stagione non è iniziata come speravi a Pau. Cosa ti ha detto Norbert Michelisz dopo?

"Il passato è passato, è successo e noi andiamo avanti, lottando di più per ottenere risultati migliori. Subito dopo l'incidente Norbi è venuto da me e si è scusato. Ovviamente non ci restituisce i risultati e i punti, ma abbiamo perso entrambi. Le corse sono così, ovviamente siamo buoni amici, ho corso nella sua squadra e ci conosciamo da tanto tempo, quindi non ho mai avuto il dubbio che non ci saremmo più parlati. Ma è successo, ha commesso un errore, non mi ha visto, fa parte del gioco, è solo un peccato che siamo stati coinvolti entrambi e che siamo stati io e lui".



Come pilota di casa questo fine settimana, quanta pressione hai per ottenere un risultato di rilievo?

"Non direi che c'è pressione, ma quando si corre in casa si vuole fare la migliore prestazione possibile. Spero di vedere molto pubblico, perché questa è una motivazione in più per correre in casa e per dare il massimo".



L'Hungaroring non è sempre stato positivo per te...

"Negli ultimi anni i miei weekend di gara in casa non sono stati ideali, dalle FP1 a Gara 2, ma spero che quest'anno sarà diverso e che potremo lottare per ottenere ottimi risultati e punti importanti. La sfortuna è stata la causa principale, ma ci siamo adattati e abbiamo imparato da ciò che è successo".



Quanto sarebbe bello vincere una gara in casa?

"Non ho ancora vinto nel WTCR all'Hungaroring, ma l'ho fatto nel TCR International ed è stato fantastico vincere entrambe le gare in casa. Ricordo che l'anno scorso, quando ho vinto la mia prima gara del WTCR [all'Estoril, in Portogallo], è stata una sensazione davvero speciale, quindi non posso immaginare come possa essere a casa mia e con il pubblico di casa. È un sogno ed è l'obiettivo".

