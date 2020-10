Dopo i podi conquistati nelle WTCR Race of Belgium e WTCR Race of Germany, l'ungherese ha sbattuto in Gara 2 allo Slovakia Ring e non ha potuto correre Gara 3 per i troppi danni alla sua Honda Civic Type R TCR, ma per la WTCR Race of Hungary è molto carico.



"E' chiaro che c'è delusione per l'uscita di scena in Slovacchia, ma io abito a Budapest e non c'è posto migliore per recuperare punti se non il tracciato di casa. Dispiace non poter correre davanti ai propri tifosi, ma cercherò di renderli orgogliosi ugualmente. I nostri rivali volano ed è difficile prevedere un risultato, ma la pista si addice alla nostra Civic Type R TCR, quindi sono curioso di vedere che weekend sarà", ha detto il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.