Attila Tassi si è detto deluso di non essere riuscito a dare ai tifosi di casa i risultati che desiderava dopo un difficile weekend all'Hungaroring, teatro delle ultime gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il 22enne ha chiuso 14° entrambi i round della WTCR Race of Hungary a bordo della sua Honda Civic Type R TCR del LIQUI MOLY Team Engstler.



"Abbiamo un margine di miglioramento, credo che questo sia ciò che abbiamo imparato", ha detto Tassi. "Non è il risultato che volevamo dopo le difficoltà di sabato, ma credo che considerando le opportunità che abbiamo avuto oggi sia stato più o meno il massimo, per quanto sia difficile dirlo".



"Le gare sono state molto difficili e il nostro ritmo, come per tutti i piloti della Honda Civic Type R TCR, era lento rispetto agli altri marchi, quindi possiamo sicuramente accusare il peso di compensazione di 40kg su una distanza di gara".



"A casa volevo fare la migliore prestazione possibile, ma sono davvero felice ed orgoglioso di vedere tutti i fan che sono venuti qui durante il weekend. Sono solo deluso di non essere riuscito a dare loro il risultato che volevo".

