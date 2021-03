Attila Tassi punterà sulla consistenza nel terzo anno a bordo della Honda Civic Type R TCR con cui sarà protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dopo aver centrato il suo primo podio a Zolder l'anno scorso, il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport ha concluso 12° nella classifica piloti, dunque l'obiettivo è migliorare ancora.



"E' un grande piacere essere pilota di Honda Racing nel WTCR per il terzo anno consecutivo; sono orgoglioso del potenziale che Honda vede in me. Sono contento dei progressi che ho fatto nel 2020, conquistando i miei primi podi, e di come ho consolidato i legami con coloro che mi circondano. Per il 2021, spero di poter fare un altro grande passo avanti ed essere ancor più veloce e costante", ha detto il 21enne.



La stagione 2021 del WTCR scatterà sul Nürburgring Nordschleife in Germania il 3-5 giugno.

