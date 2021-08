Attila Tassi si appresta ad affrontare la sua gara di casa del WTCR – FIA World Touring Car Cup davanti al pubblico.

Gli ungheresi sono sempre stati rumorosi e hanno sostenuto Norbert Michelisz quando questi lottò contro Gabriele Tarquini nel 2018 e 2019 per il successo.



Al volante della sua Honda Civic Type R TCR, il portacolori della Münnich Motorsport - compagno di Néstor Girolami, Esteban Guerrieri e Tiago Monteiro – avrà la vettura più pesante in griglia per via dei 60kg di compensation weight.



“Sono davvero impaziente di vedere tutti i fan sulle tribune a tifare per noi. Spero che possano venirne tanti e avere un’atmosfera bella come in passato, perché sappiamo che i tifosi ungheresi sono fra i migliori nel motorsport per la passione che hanno”, ha detto Tassi.

