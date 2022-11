Il tentativo di Attila Tassi di vincere l'ultima gara del WTCR - FIA World Touring Car Cup è andato in fumo quando un contatto da dietro lo ha messo fuori gioco alla WTCR Race of Saudi Arabia domenica sera.

Alla guida della Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear, il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler ha fatto un'ottima partenza dalla pole position sulla griglia parzialmente invertita e ha mantenuto la testa della corsa, che ha conservato al secondo giro con una strenua difesa.



Al terzo, però, è stato mandato in testacoda da un affondo troppo ambizioso di un pilota avversario alla curva 1 e, dopo essere stato colpito, è rientrato ai box lentamente con la sua vettura danneggiata.



Questo incidente ha confermato il finale difficile per l'ungherese, che ha avuto un problema alla frizione all'inizio di Gara 1 e chiuso 14° dopo due soste ai box.



"In Gara 1 ho avuto un problema alla frizione, quindi l'attenzione si è rivolta rapidamente a rimettere in sesto la macchina e ad assicurarsi che fosse a posto per Gara 2", ha spiegato Tassi. "Sapevo che sarei partito con vetture più veloci in rettilineo e quindi una buona partenza era fondamentale. Una volta preso il comando ho fatto una bella lotta e sono riuscito a tenere la mia macchina davanti a me, ma poi all'inizio del terzo giro chi era in terza posizione è arrivato a grande velocità in di frenata e mi ha colpito; non so perché abbia rilasciato il freno. Non è affatto il modo in cui volevo concludere la stagione, ma ringrazio il LIQUI MOLY Team Engstler e la Honda, non solo per quest'anno ma per le ultime quattro stagioni".



Dopo aver esaminato le prove video e aver ascoltato i piloti coinvolti nell'incidente, i Commissari Sportivi della FIA hanno penalizzato Franco Girolami, anch'egli ritiratosi in seguito al contatto, e hanno comminato al vincitore del TCR Europe un giorno di servizio pubblico da svolgersi prossimamente.



Foto: David Noels/Honda Racing

