Attila Tassi completa il weekend perfetto della WTCR Race of Portugal portandosi a casa anche il TAG Heuer Best Lap Trophy.

Oltre alla prima affermazione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport con la sua Honda ha completato in 1'45"150 il miglior giro sul Circuito do Estoril.



Dietro di lui si è piazzata la Hyundai di Jean-Karl Vernay, mentre Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) era stato il più rapido in 1'45"384 nel successo conseguito in Gara 1.

WTCR WTCR Gara 2: Tassi trionfa, che beffa per Monteiro UN' ORA FA

WTCR WTCR Gara 1: Ehrlacher guida la tripletta Lynk & Co 5 ORE FA