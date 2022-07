Attila Tassi ha conquistato il primo podio in questa stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup, conquistando ieri il 2° posto a Vila Real nella 100ª gara della WTCR.

Il secondo posto dell'ungherese, che ha fatto seguito al podio ottenuto in precedenza dal collega di Honda Racing Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), ha segnato anche il primo nel WTCR per il LIQUI MOLY Team Engstler come squadra clienti Honda.



Tassi, che sabato ha eguagliato il suo miglior risultato in qualifica della stagione e si è piazzato nono in Gara 1, si è lanciato bene partendo dalla seconda posizione in Gara 2.



Grazie a un Joker Lap ben eseguito, ha scavalcato il leader della corsa Yvan Muller e, sebbene sia stato superato da Rob Huff, ha comunque conquistato un meritato podio a Vila Real, tre anni dopo che gli era stata negata la vittoria sull'impegnativo circuito cittadino portoghese.



Il suo compagno di squadra, l'eroe di casa Tiago Monteiro, ha chiuso in P11 in Gara 1, ma è andato KO in Gara 2 poco dopo aver toccato un muretto e aver subìto un guasto che lo ha mandato sul lato destro della pista, con conseguente contatto inevitabile con l'altra Honda Civic Type R TCR di Esteban Guerrieri.



"Ero davvero entusiasta di tornare a Vila Real, quindi salire sul podio - soprattutto perché tre anni fa non ho avuto la possibilità di condividerlo con Tiago - è stata una sensazione incredibile, meglio tardi che mai", ha detto Tassi. Non è stata la gara più facile della mia vita, perché ho avuto un problema alla frizione prima dell'inizio della corsa, anche se alla fine sono riuscito a cavarmela senza troppi problemi".



"Dopo la prima Safety Car ho visto che la macchina dietro aveva fatto il Joker Lap, quindi il mio giro è stato proprio al limite e sono stato davanti a tutti. Voglio dedicare questo podio al LIQUI MOLY Team Engstler che ha fatto un lavoro straordinario; sono davvero felice di aver finalmente ottenuto un buon risultato".

