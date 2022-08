Attila Tassi è andato forte nelle ultime due gare del WTCR – FIA World Touring Cup e questo gli dà grandi speranze.

L'ungherese ha centrato il suo primo podio del 2022 alla WTCR Race of Portugal, lottando anche per le posizioni di testa alla WTCR Race of Italy.



Il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler ora punta a ripetersi ad Anneau du Rhin, dove ha già provato in aprile in vista della WTCR Race of Alsace GrandEst.



"Abbiamo avuto due weekend di gara consecutivi in cui siamo stati in grado di mostrare un buon ritmo con la Honda Civic Type R TCR, e la sensazione è che la nostra comprensione della vettura abbia fatto un passo avanti", ha detto il 23enne. "Anche se non siamo riusciti a massimizzare i risultati a causa di fattori al di fuori del nostro controllo, ciò che è importante - e che è stato bello vedere - è che il ritmo c'è stato. Con queste premesse, partiamo per Anneau du Rhin con una certa fiducia e speriamo di portare avanti il nostro slancio positivo".

