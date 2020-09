Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport è alla seconda esperienza sui 25,378km dell'Inferno Verde.



"Sono molto contento di come è iniziato il weekend, è la seconda volta che corro qui, anche se queste non sono le sessioni che avrei voluto chiudere al comando - dice Tassi - Mi sto divertendo, ma vorrei essere primo in qualifica, che è la prima cosa cui pensiamo".



“Guarderemo i dati perché non mi sento a mio agio in tutte le curve, a volte forse sono io, in altre è la macchina, ma si prendono comunque parecchi rischi ad ogni giro. Ma siamo piloti e va bene così".



La battaglia per la DHL Pole Position inizia alle 19;00.