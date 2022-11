Attila Tassi ha mostrato un bel potenziale al suo ritorno al Bahrain International Circuit la scorsa settimana, ma ha completato la prima parte del doppio appuntamento mediorientale della WTCR - FIA World Touring Car Cup senza ottenere alcun risultato.

Il pilota del LIQUI MOLY Team Engstler era l'unico del WTCR con una precedente esperienza sul tracciato di 5.412 in una vettura TCR. E ha sfruttato ciò per contendersi un posto in Q3, mancandolo per un millesimo di secondo con la sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear.



Dalla sesta posizione in griglia in Gara 1, l'ungherese ha guadagnato la quarta alla partenza, assicurandosi che il suo collega Néstor Girolami, che insegue il titolo con la Honda, potesse affrontare senza pensieri le curve iniziali.



Tassi ha perso una posizione sul rettilineo principale alla fine del primo giro, ma è stato coinvolto in un divertente duello per la quinta con altre due vetture quando è stato invischiato in un mezzo testacoda alla curva 9/10, che gli è costato tre posizioni.



Nonostante questa battuta d'arresto, ha mantenuto il contatto con il gruppo che lo precedeva, ma alla fine è stato trascinato in un'altra battaglia con le vetture più veloci dietro di lui e ha combattuto bene per mantenere il nono posto nella classifica finale.



Dopo essere partito quinto in Gara 2, il 23enne ha fatto un'altra ottima partenza ed era in lizza per il terzo posto alla curva 4 quando due vetture hanno cercato di passarlo all'interno. Non è riuscito a evitare un leggero contatto con una di queste auto, ed è stato quindi colpito da un altro concorrente nella discesa delle Esses, scivolando in coda alla Top10. Ha tentato di proseguire, ma ha faticato a trovare la strada giusta per via di problemi di sovrasterzo e, dopo aver effettuato il pit stop con la sua Civic Type R TCR alla fine del quinto giro, non è rientrato in pista.



"Ho fatto un'altra buona partenza e sono riuscito ad attaccare per il terzo posto fino alla curva 4, forzando una macchina all'interno, ma ce n'era un'altra all'interno di quella", ha spiegato Tassi. "Non riuscendo a vederlo, ho iniziato a girare e ho avuto un piccolo contatto con l'auto che stavo cercando di superare, nonostante avessi cercato di tenere la mia linea. Sono quindi arretrato e, nonostante fossi nel gruppo, un altro pilota ha pensato che non fossi lì e mi ha chiuso la porta in faccia. Ho subito dei danni ed è stata una lotta per tenere la macchina in pista, perché era molto sovrasterzante. È davvero un peccato e mi dispiace per la squadra, perché in entrambe le gare avremmo potuto ottenere punti migliori. Entrambe le volte siamo stati messi fuori gioco da altri".

