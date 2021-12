Attila Tassi sarà l'unico pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport a Sochi per l'ultimo round del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021.

Il suo compagno di squadra Tiago Monteiro non sarà in grado di prendere parte alle due gare del weekend della WTCR VTB Race of Russia.



Il portoghese si è sentito male prima delle prove e, dopo essere stato visitato al centro medico del circuito, è stato poi trasferito in ospedale per per un'infezione batterica al petto. È di buon umore, secondo una dichiarazione di Honda Racing.



"Siamo con una macchina, ma la cosa più importante è la salute di Tiago", ha detto Tassi. "Spero che inizi a sentirsi meglio presto".

