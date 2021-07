Attila Tassi ci ha preso gusto e vuole altre vittorie nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il 22enne ungherese ha centrato la sua prima affermazione alla WTCR Race of Portugal e si è issato al secondo posto in classifica piloti.



In vista della WTCR Race of Spain del MotorLand Aragón, ecco cosa ha detto il ragazzo della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Honda.



"È bello andare al prossimo round sapendo di essere un vincitore nel WTCR, ma non voglio fermarmi qui. Non è stato il più semplice inizio di stagione, quindi essere secondo nei punti è fantastico, ed è un buon obiettivo da mantenere questo fine settimana".



"Naturalmente, la conseguenza dei nostri risultati in Portogallo è un alto peso di compensazione per questo round e per questo ci aspettiamo difficoltà ad Aragón, in particolare sapendo come era il ritmo l'anno scorso, ma anche così spingeremo al massimo questo fine settimana."

