Il Goodyear #FollowTheLeader del WTCR - FIA World Touring Car Cup, Mikel Azcona rimane in sesta posizione, mentre Frédéric Vervisch - quattro volte vincitore di gare WTCR - sale nella top 10 dopo l'ultima pubblicazione della classifica mondiale TCR.

Lanciata da WSC Group la scorsa settimana, la graduatoria mette in evidenza i risultati di tutti i piloti che gareggiano con vetture TCR in qualsiasi serie autorizzata in tutto il mondo.



Dal 1° gennaio 2021, i risultati di ogni pilota sono stati registrati sulla base di due coefficienti: la serie a cui il pilota ha partecipato e il numero di partenti in ogni gara.



Il tutto è suddiviso in cinque categorie: internazionale, regionale, nazionale, endurance e altre gare sprint. Il secondo coefficiente prende in considerazione il numero di auto partecipanti a ciascun evento, con un punteggio maggiore per gli eventi con più di 20 macchine.



Vengono presi in considerazione gli ultimi 20 risultati di gara, mentre i piloti che non gareggiano da più di 30 settimane inizieranno a veder rimossi i risultati più vecchi fino al loro ritorno alle competizioni.



Con soli due anni di risultati, TCR World Ranking contiene i punteggi di 928 piloti, con circa 320 risultati di gara all'anno che contribuiscono al calcolo.



La classifica mondiale TCR sarà aggiornata ogni mercoledì a mezzanotte (ora dell'Europa centrale). Maggiori dettagli sono disponibili su: www.tcr-worldranking.com.

