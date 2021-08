La vittoria di Gilles Magnus nella WTCR Race of Hungary non è stata solo il più grande successo della carriera del belga fino ad oggi, ma anche la prima vittoria per un pilota cliente al volante della seconda generazione dell'Audi RS 3 LMS.

E il trionfo del pilota Comtoyou Racing nel WTCR - FIA World Touring Car Cup è perfettamente sincronizzato in vista del lancio sul mercato nel terzo trimestre dell'ultima vettura di Audi Sport.



"Congratulazioni al nostro cliente Gilles Magnus per il suo successo", ha detto Chris Reinke, responsabile di Audi Sport customer racing. "Abbiamo scelto la categoria TCR più importante del mondo e quindi gli avversari più difficili per mettere alla prova la nostra tecnologia prima di vendere l'auto. Tutti i risultati di questo sviluppo sono confluiti nella nostra vettura da corsa, ora pronta per la produzione".



Dopo che le specifiche e il prezzo sono stati determinati, la TCR da 340 CV di Audi Sport sarà pronta per i clienti nel terzo trimestre dell'anno dopo essere stata omologata per le gare della serie a maggio.



Secondo Audi Sport customer racing, "questo concetto di auto turismo combina una tecnologia efficiente dal punto di vista dei costi con l'idea del customer racing, in circa 30 serie di corse TCR in tutto il mondo. Attualmente ci sono 14 Case presenti in questa categoria".



Audi Sport customer racing ha progettato l'auto da corsa specificamente per i clienti: "In termini di sicurezza, la TCR è negli standard. Il concetto operativo e l'ergonomia dell'abitacolo sono all'avanguardia. La cinematica dell'asse altamente variabile offre un notevole vantaggio in termini di tempo sulla pista durante la messa a punto. E infine, la durata di vita di tutti i componenti principali consente un risparmio economico".

WTCR Ecco la nuova Lynk & Co 03+ Cyan Edition, l’auto di serie ispirata al WTCR 19 ORE FA

WTCR Monteiro: “Credo ancora nel titolo” 29/08/2021 A 10:08