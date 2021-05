La Münnich Motorsport si sta preparando per la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, ma non senza difficoltà.

La squadra della Honda si è recata al Nürburgring Nordschleife e all'Hungaroring per provare, ma il meteo ha giocato qualche scherzetto.



“C’era neve, pioggia e sole, quindi condizioni molto miste. Abbiamo avuto una tempesta di neve ad un certo punto, è stato incredibile. Ma questo è il Nordschleife, è sempre imprevedibile. Siamo stati in grado di fare qualche giro, ma era più per passare del tempo in pista, non in termini di set-up per migliorare la macchina perché in un giro era asciutto, l’altro giro bagnato, metà del giro pioveva, poi c’era il sole e poi la neve”, ha detto Attila Tassi, portacolori della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.



Dopo le prove in Ungheria, il Team Manager Dominik Greiner ha invece confermato che "è stata una buona giornata".



La stagione 2021 del WTCR comincerà sul Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno.

