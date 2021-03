Tom Coronel sarà ancora al via del WTCR − FIA World Touring Car Cup senza nascondere le sue ambizioni, anche se la livrea scelta è mimetica.

Dopo aver ritrovato il podio l'anno scorso, l'olandese salirà su una nuova Audi RS 3 LMS gommata Goodyear messa a punto dalla Comtoyou Racing e iscritta come Comtoyou DHL Team Audi Sport.



Nel 2020 Coronel ha superato le 500 gare turismo e ora continuerà la ricerca di nuovi record in quella che è la sua 32a stagione di competizioni.



"A volte mi viene da dire che WTCR sta per 'World of Tom Coronel Racing’, o almeno è quel che penso - ha detto il 48enne di Eemnes soprannominato The Showman per il suo carisma - Sono felicissimo che tutto si sia messo a posto per quest'anno e ringrazio ancora tutti i miei partner per il supporto, a cominciare da DHL. Quando non posso correre divento matto perché questo è ciò che amo fare!"



Ancora Comtoyou

“Con il team mi trovo benissimo, sarà il terzo anno assieme a Jean-Michel Baert e diventerò il pilota che ha fatto più gare in questa serie da quando era European Touring Car Championship nel 2001, poi World Touring Car Championship dal 2005 e WTCR dal 2018. L'anno scorso le cose sono andate particolarmente bene, ho dimostrato di poter lottare per il podio e vincere a questi livelli, come allo Slovakia Ring. A metà stagione ero secondo in classifica, per cui voglio ripartire da lì per il 2021”.



Bene l'Audi

“L'Audi è una delle vetture turismo di maggior successo nel TCR con quasi 280 successi in 1051 gare affrontate in tutto il mondo in 4 anni. La macchina è stata migliorata sotto vari aspetti, sia in termini di guidabilità che gestione. I tecnici hanno di fatto rinnovato completamente l'auto e nelle prime due gare avremo una livrea camouflage perché al momento non sarà ancora una vettura sul mercato".



Felicità Verbist

François Verbist, team manager della Comtoyou, ha aggiunto: "Sono contentissimo che Tom resti con noi in questo nuovo progetto con Audi Sport. Sarà il quarto anno per lui nel FIA WTCR, il terzo assieme, e il 2021 sarà speciale. Potremo beneficiare della sua grande esperienza nello sviluppare la macchina. Siamo stati contenti di quanto ha fatto nel 2020 e l'obiettivo è essere ancor più forti quest'anno: il Comtoyou DHL Team Audi Sport punta al titolo nel 2021".



C'è sempre DHL al fianco di Tom

DHL per il settimo anno di fila affiancherà Coronel: “E' una gioia lavorare con Tom - ha detto l'AD John Pearson - E' sempre disponibilissimo a partecipare ai nostri eventi e richieste, per noi è una fortuna avere uno come lui, oltre che un orgoglio. Gli auguriamo tanti successi per il prossimo anno".



Sorride anche Reinke

“Tom Coronel è uno dei piloti turismo di maggior profilo - ha dichiarato Chris Reinke, Capo di Audi Sport - Ha corso per oltre 500 gare in carriera e l'anno scorso ha fatto benissimo con la Audi RS 3 LMS, per cui siamo orgogliosi che continui a correre con noi quest'anno. E' sempre stato un uomo corretto e un grande ambasciatore del motorsport, rispettato da tutti i suoi avversari".



Tutti i partner

Tom Coronel verrà affiancato dagli sponsor DHL, Eurol Lubricants, Tricorp Workwear, ERU Prestige Kaas voor Kerels, Ireckonu, Business Data Challengers, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Intrax Suspension Technology, 4.Brands, ASC Group, P1 Advanced Racewear, FEBO, CM e Copernica.



Calendario 2021 del WTCR − FIA World Touring Car Cup

Round 1 e 2: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife: 3-5 giugno

Round 3 e 4: WTCR Race of Portugal, Vila Real: 26-27 giugno

Round 5 e 6: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón: 10-11 luglio

Round 7 e 8: WTCR Race of Italy, Adria International Raceway: 31 luglio- 1 agosto

Round 9 e 10: WTCR Race of Hungary, Hungaroring: 21-22 agosto

Round 11 e 12: WTCR Race of South Korea, Inje Speedium: 16-17 ottobre

Round 13 e 14: WTCR Race of China, pista TBC: 6-7 novembre

Round 15 e 16: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia: 19-21 novembre

WTCR Vervisch: “La crescita di Berthon mi aiuterà a recuperare il tempo perso” IERI A 05:06

WTCR I piloti Cyan al lavoro in Spagna 21/03/2021 A 08:23