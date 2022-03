La stagione 2022 del WTCR − FIA World Touring Car Cup ha altri due nomi confermati.

Thed Björk e Santiago Urrutia saranno ancora compagni di squadra in Cyan Performance Lynk & Co come accaduto nelle ultime due annate.



La coppia ha consentito al team di terminare terzo nella classifica dedicata alle squadre nel 2021, dando una mano alla Cyan Racing Lynk & Co ad importi e ad Yann Ehrlacher di vincere il titolo.



Per Björk, Campione 2017 del FIA WTCC, è l'11a annata con la squadra svedese e il quarto anno con il marchio Lynk & Co, portato al successo per la prima volta nel 2019.



"È fantastico poter continuare a correre per quella che considero una delle migliori squadre del mondo e abbiamo tutto il necessario per dare il massimo", ha detto Björk, 41 anni. "Sono molto felice di proseguire la mia collaborazione con Santi, abbiamo un ottimo rapporto e conosciamo i nostri punti di forza comuni. Sarà anche ottimo avere Ma Qing Hua a bordo, ha molta esperienza e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui".



'Santi' Urrutia, nel frattempo, ha guidato una Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear nelle ultime due stagioni. Ha ottenuto due vittorie finendo quinto nella classifica finale nel 2021, dopo aver centrato il primo successo nel 2020.



"Sono molto felice e onorato di tornare a correre nel WTCR con Lynk & Co Cyan Racing", ha detto il 25enne sudamericano. "Essere nella migliore squadra per il terzo anno di fila è un privilegio e sono felice di correre ancora con Thed come compagno di squadra, oltre a dare il benvenuto a Ma Qing Hua. L'obiettivo per quest'anno è quello di vincere e farò del mio meglio per farlo per la squadra".



Fredrik Wahlén, che dirige la Cyan Racing dalla sua sede vicino a Göteborg in Svezia, ha detto: "Santiago e Thed sono fondamentali per il nostro obiettivo di difendere i titoli FIA WTCR in questa stagione e siamo lieti di continuare la nostra collaborazione di successo con loro. Ancora una volta ci iscriviamo ad una delle serie più difficili del mondo e non c'è certamente modo di riposarci essendo i Campioni in carica. Abbiamo bisogno di dare il meglio di noi stessi in ogni singola sessione della stagione e abbiamo tutte le intenzioni di farlo".



L'Autodom Most si sta preparando ad ospitare la WTCR Race of Czech Republic del 2022 dal 9 al 10 aprile, quando sarà nota la formazione completa di Cyan Lynk & Co.

