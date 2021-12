Geely Group Motorsport ha etichettato il 2021 come "l'anno di maggior successo" finora per la sua Lynk & Co 03 TCR.

La società cinese ha festeggiato sei titoli, tra cui quelli nel WTCR - FIA World Touring Car Cup per piloti e squadre, oltre a 20 vittorie in gara e 50 podi da parte dei suoi team clienti.



Oltre al successo nel WTCR con Yann Ehrlacher e Cyan Racing, la Lynk & Co 03 TCR è stata utilizzata da Jason Zhang per vincere il TCR Asia davanti al collega del Teamwork Motorsport, Ma Qing Hua. Teamwork ha anche centrato il premio per gli iscritti al TCR Asia con 21 podi e 10 vittorie.



Nonostante l'ingresso nella serie TCR South America a metà stagione, PMO Motorsport ha ottenuto cinque vittorie e 10 podi, mentre Mattias Andersson è stato il miglior indipendente nel STCC TCR Scandinavia con la MA:GP; lo svedese ha ottenuto una vittoria e cinque podi.



Ma il più grande successo è stato nel WTCR dove Ehrlahcer e Santiago Urrutia ha festeggiato due vittorie a testa con le loro Lynk & Co 03 TCR, mentre Thed Björk e Yvan Muller hanno contribuito ad arrivare a 14 podi in totale.



"Siamo lieti di vedere che i nostri clienti sfruttano appieno il potenziale della Lynk & Co 03 TCR per ottenere risultati impressionanti sui circuiti in Asia, Europa e Sud America nel 2021", ha detto Alexander Murdzevski Schedvin, responsabile di Geely Group Motorsport.



Geely Group Motorsport sta ora puntando a un ulteriore successo ed espansione nel 2022, secondo il direttore del Customer Sport della società Ron Hartvelt.

Ad

WTCR Un 2021 di grande successo per la Honda 15 ORE FA

WTCR La nuova Toyota TCR scende in pista per la prima volta IERI A 06:34