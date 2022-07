Vila Real è pronta a ospitare l'esclusivo Joker Lap del WTCR - FIA World Touring Car Cup nelle gare di questo pomeriggio.

Ispirato al FIA World Rallycross Championship e utilizzato per la prima volta in una gara automobilistica autorizzata dalla FIA in occasione della visita del FIA World Touring Car Championship a Vila Real nel 2017, il Joker Lap offre un'opportunità di sorpasso su un circuito dove i questi non sono sempre così semplici.



Il Joker Lap si trova alla rotatoria che contribuisce a formare l'ultima curva del circuito di 4,790 km dopo un tratto veloce in discesa. Invece di tenere la destra, il Joker Lap porta i piloti su un percorso alternativo e più lento a sinistra. Aggiunge 86 metri al giro completo e lo scopo è quello di garantire che non si perdano posizioni ma, potenzialmente, se ne guadagnino.



Deve essere effettuato da tutti i piloti in entrambe le gare, ma non durante i primi due giri dopo la partenza o durante un intervento della safety car o Full Course Yellow.



La scelta del momento in cui i piloti effettuano il Joker Lap impone alle squadre di adottare la strategia giusta, mentre la pressione su di loro per non sbagliare è enorme, come ha spiegato l'idolo locale e vincitore della WTCR Race of Portugal 2019 Tiago Monteiro.



"Il tempismo e la decisione tra te e la squadra devono essere perfetti e possono davvero giocare a tuo vantaggio", ha detto il pilota della Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear e griffata LIQUI MOLY Team Engstler. "Quando ti impegni, l'adrenalina è alle stelle perché sai che non puoi sbagliare, ma allo stesso tempo non puoi essere troppo sicuro, altrimenti rischi di perdere una posizione o di non riuscire a sorpassare. È un momento ad alta adrenalina per i piloti".



"Due anni fa Yvan [Muller] era molto vicino a me e sapevo di dover fare il Joker Lap alla perfezione per poterlo precedere, perché stava arrivando velocemente e sapevo che se si fosse messo davanti non sarei riuscito a sorpassare di nuovo. Sapevo di doverlo fare e il mio cuore ha superato i 200 battiti".



Anche se Monteiro sarà parte fondamentale della cosa, si affida al suo ingegnere di gara per le indicazioni sui tempi del Joker Lap. "Il team ha una visione migliore di ciò che sta accadendo. Potrei decidere io, ma il team sa che ritmo stanno avendo gli altri e dove si trovano in pista, se sono stati bloccati o hanno aria libera. Ma bisogna anche essere consapevoli di ciò che sta accadendo".



Come Monteiro, Tom Coronel ha vinto sulle impegnative strade di Vila Real ed è un fan del concetto di Joker Lap. Il pilota del Comtoyou DHL Team Audi Sport ha dichiarato: "Sui circuiti stradali la qualifica è l'80% della gara, a meno che non si commetta un errore. Ma si può essere molto grandi e nessuno riesce a passare. Con il Joker Lap si può usare la strategia per vincere molto, ma si può anche perdere la gara e qualche posizione, quindi si tratta di una scelta strategica e di qualcosa di unico che abbiamo nel Mondiale Turismo".



L'ingegnere di gara della Cyan Racing Lynk & Co, Kevin Berry, che ha guidato Yann Ehrlacher alla conquista di due titoli piloti WTCR, ha dichiarato: "È già abbastanza eccitante essere l'ingegnere su una pista cittadina, dove ci sono varie casualità, inciampi e pericoli da tenere d'occhio e il Joker Lap aggiunge solo un'altra dimensione in termini di strategia, quindi dobbiamo mantenere la calma e lavorare un po' più duramente. È una cosa di cui abbiamo discusso, facendo piani per le strategie e gli scenari, ma soprattutto per essere pronti ad agire durante la gara".



"Aggiunge un po' di distanza e di tempo al giro e ci dà l'opportunità di sperare di recuperare qualche posizione e sicuramente di non perderne".



"Si può discutere, ma stabiliremo i criteri prima e speriamo di sapere quanto tempo aggiunge al giro, ad esempio il distacco necessario per fare il Joker Lap e non perdere una posizione ma, come ingegneri che operano a distanza dalla pista, non possiamo vedere dove si trova la macchina finché non esce dal settore due, quindi i piloti devono essere informati su tutti gli scenari in modo da poter reagire e prendere una decisione. Daremo istruzioni su quando riteniamo che debbano essere in grado di fare il giro jolly, ma ci possono essere situazioni in cui devono interrompere o opportunità in cui possono reagire autonomamente senza un feedback da parte nostra. Tutti noi abbiamo qualche input, ma alla fine della giornata la reazione spetta ai ragazzi in pista".



Gara 1 della WTCR Race of Portugal si svolgerà alle 13.10 ora locale, mentre Gara 2, la centesima gara del WTCR, è in programma alle 17.15.

Ad

WTCR Le sofferenze di Monteiro portano la prima fila di Gara 2 a Tassi 40 MINUTI FA

WTCR Qualifiche: Una prestazione (Vila) Real per Urrutia con una grande Pole Position in Portogallo 5 ORE FA