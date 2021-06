Torna WTCR Fast Talk presented by Goodyear, il podcast ufficiale del WTCR − FIA World Touring Car Cup che il promoter Eurosport Events ha voluto rinnovare per la stagione 2021.

Il conduttore Martin Haven, voce del WTCR ed Eurosport, avrà come ospiti sei personaggi che saranno protagonisti di quest'anno. Ecco quali.Yann Ehrlacher: Campione in carica del WTCR, il pilota della Lynk & Co Cyan Racing è ovviamente l'uomo da battere.Esteban Guerrieri: dopo aver perso il titolo all'ultima gara negli ultimi tre anni, il portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ci riprova con la sua Honda Civic Type R TCR.Rob Huff: l'inglese ritorna nella serie dopo un anno di assenza con la speranza di poter lottare per il titolo con la Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport.Gilles Magnus: il pilota del Comtoyou Team Audi Sport guiderà la nuova Audi RS 3 LMS con cui proverà a vincere il FIA WTCR Junior Driver Title.Jessica Bäckman: assieme ad Andreas formerà la prima coppia fratello-sorella della serie, oltre ad essere la prima donna del campionato. La 23enne svedese condurrà la nuova Hyundai Elantra N TCR della Target Competition.Sebastian Trinks: il responsabile della Goodyear, fornitore ufficiale di gomme, sarà a capo di un team di 9 persone che si occuperà della Goodyear Eagle F1 SuperSport per il 22 piloti del WTCR.Martin Haven ha commentato per 16 anni il mondiale turismo e ha una grande conoscenza degli sport motoristici. Grazie al rapporto stretto con i piloti, darà una visione molto intima dei profili di essi.WTCR Fast Talk presented by Goodyear podcast sarà disponibile da martedì su FIAWTCR.com e altre piattaforme podcast come Amazon, Apple, Buzzsprout, Spotify e altri.Cliccate qui per scaricare il primo episodio: https://www.buzzsprout.com/1001017/8622801