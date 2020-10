Il pilota della Target era al volante della sua Hyundai a Budapest, con la quale ha terminato 20° in Gara 1 (penalizzato di 30"), 15° in Gara 2 e 18° in Gara 3.



Eccolo nella foto con i connazionali Néstor Girolami (a sinistra) ed Esteban Guerrieri (a destra) della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Sapag tornerà in azione nel WTCR all'Adria International Raceway per il gran finale 2020.