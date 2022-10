Prima della pausa estiva del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis della FIA ha posto tre domande chiave ai piloti. Oggi parliamo con Néstor Girolami di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda.

Qual è la tua curva preferita nel calendario WTCR e perché?

"La mia pista preferita è senza dubbio il Nürburgring Nordschleife e anche la mia curva preferita si trova su quel tracciato. Non è una curva vera e propria, ma è la serie di varianti del Nordschleife e sul quale bisogna concentrarsi. C'è ad esempio la Flugplatz, una curva in cui devi dare tutto e poi c'è una grande compressione, e devi prendere un grande rischio se vuoi essere in pole o almeno lottare per la pole. Direi che Adenauer Forst e Flugplatz sono i miei tratti preferiti del Nordschleife".



Auto e pista preferite?

"Sceglierei una Honda Civic Type R o forse una NSX, purché sia una Honda. Per quanto riguarda la pista, il Nordschleife è uno dei migliori circuiti del pianeta, perché si può trovare qualsiasi cosa, tante curve cieche in cui non si vede cosa sta per succedere. Dal punto di vista del pilota, direi che se si è in grado di ottenere buone prestazioni sul Nordschleife, si è in grado di adattarsi ovunque".



La tua vacanza ideale?

"Sicuramente stare con la mia famiglia in Argentina. Di solito vado in estate quando in Europa è inverno. Rimango nella fattoria, guido, vado in bicicletta, faccio sport e mi godo questi momenti unici con la mia famiglia. Sono così lontani che cerco di resettare le batterie quando sono lì".



