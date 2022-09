Prima della pausa estiva del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis della FIA ha posto tre domande chiave ai piloti. Oggi parliamo con Tiago Monteiro, che guida la Honda griffata LIQUI MOLY Team Engstler.

Qual è la tua curva preferita nel calendario WTCR e perché?

"La curva Mateus a Vila Real è quella in cui si scende e si frena per la chicane. L'ho scelta perché è una delle più difficili al mondo, è emozionante, impegnativa e mi ci trovo bene".



Auto e pista preferite?

"Dovrei dire una Honda Civic Type R TCR, ma in realtà è un'auto straordinaria per un track day. Per quanto riguarda la pista, la scelta ricade sul Nürburgring Nordschleife. Se volete divertirvi durante una giornata in pista, è davvero completo. Anche se ci sono piste grandiose come Vila Real, Spa e persino Macao, questa è fantastica, niente batte il Nordschleife".



La tua vacanza ideale?

"Sarebbe andare su una spiaggia deserta, senza telefono, senza internet, solo con la mia famiglia, con qualche onda per fare un po' di surf e un po' di attività perché non mi piace stare sdraiato tutto il giorno. Deve anche essere bello e caldo".



Prossima intervista:Norbert Michelisz, BRC Hyundai N Squadra Corse

Ad

WTCR Il Team Engstler vince il titolo in TCR Germany 15 ORE FA

WTCR Un buon weekend per Michelisz nell’ETCR IERI ALLE 07:26