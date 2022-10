Prima della pausa estiva del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis della FIA ha posto tre domande chiave ai piloti. Oggi parliamo con Tom Coronel del Comtoyou DHL Team Audi Sport.

Qual è la tua curva preferita nel calendario WTCR e perché?

"Per me è la curva Mandarin a Macao, perché è semplicemente piatta. Una volta l'ho fatta due volte piano e poi mi sono schiantato con la macchina, che era completamente distrutta. È una di quelle curve impegnative in cui si trattiene il respiro, è sconnessa ed è un circuito cittadino con guardrail su entrambi i lati".



Auto e pista preferite?

"Zandvoort sarebbe la pista ideale, per la mia conoscenza del tracciato e per l'altitudine. Un circuito molto emozionante e per questo lo sceglierei. Non mi piacciono le piste piatte, ho bisogno di salite, discese e piccole curve con elementi difficili. Perché è questo che lo rende stimolante per un pilota di auto da corsa. L'auto sarebbe una Nissan GTR. L'ho guidata sul Nordschleife, ho fatto il giro più veloce alla 24 del Nurburgring [e alla NLS]. La Nissan GTR, la Godzilla, è un'auto davvero fantastica, così muscolosa e potente. Non si può credere a quanta aderenza si abbia con un'auto del genere, perché l'auto stessa è piuttosto grande".



La tua vacanza ideale?

"Andare a fare dei test su tutte le piste che ci sono, sulle quali non ho ancora corso. Sono un tipo da corsa e non posso vivere senza; acqua, pane e motorsport, ce l'ho nel sangue. Ne ho bisogno, credo che se non dovessi più correre diventerei una persona molto difficile da reggere. Per quanto riguarda le vacanze, non riesco a stare fermo, a sdraiarmi sulla spiaggia, per questo sono sempre attivo. Preferisco l'inverno e lo sci, perché sono con i miei figli dalle 9;00 alle 17;00 sulle piste a fare gran giri. Quando vado a Saalbach-Hinterglemm in Austria, in un giorno faccio tutto il comprensorio, non riesco a stare fermo".

