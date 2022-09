Prima della pausa estiva del WTCR - FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis della FIA ha posto tre domande chiave ai piloti. Oggi è il turno di Attila Tassi, vediamo cosa ha risposto il ragazzo del LIQUI MOLY Team Engstler.

Qual è la tua curva preferita nel calendario WTCR e perché?

"Sul Nordschleife si possono scegliere tante curve perché ce ne sono alcune cieche in cui bisogna prendere molti rischi. Ce ne sono varie, quindi direi tutte, perché non ci sono margini per commettere un errore".



La macchina e la pista sono a tua scelta, ma cosa preferiresti?

"Probabilmente la Honda GT3 NSX. Una volta ho avuto la possibilità di guidarla e mi è piaciuta molto. È un'auto da corsa vera e propria, non dico che la mia Honda Civic Type R TCR non sia così, ma quella è semplicemente incredibile con la sua potenza, e il Nürburgring sarebbe la pista speciale su cui guidare".



La tua vacanza ideale?

"Un posto su una spiaggia dove posso abbronzarmi".



