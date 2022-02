Il nuovo acquisto del LIQUI MOLY Team Engstler, Attila Tassi, farà passi avanti in questa stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Questa è l'opinione di Kurt Treml, responsabile della squadra tedesca che stima il 22enne dopo aver visto la sua progressione nelle ultime stagioni.



"Attila è un giovane pilota di talento con un grande futuro", ha detto Treml. "Siamo orgogliosi di lavorare con lui nel 2022 e sicuri di fare con lui i prossimi passi avanti".



Tassi passa al LIQUI MOLY Team Engstler dopo due stagioni con ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, con cui ha ottenuto una vittoria alla WTCR Race of Portugal la scorsa stagione.



E la crescente esperienza dell'ungherese - e quella del suo compagno di squadra Tiago Monteiro - sarà preziosa per il team Engstler che si imbarca nella sua prima stagione con la Honda Civic Type R TCR dopo aver corso con la Hyundai dalle sue prime apparizioni WTCR come wildcard nel 2019.



Grazie a András Lantos, Eurosport.hu

