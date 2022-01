Nathanaël Berthon e Yann Ehrlacher sono stati i vincitori alla ripresa dell'e-Trophée Andro dopo la tradizionale pausa natalizia.

Lo scorso fine settimana, Berthon, pilota del WTCR - FIA World Touring Car Cup con il Comtoyou DHL Team Audi Sport, ha trionfato nella gara di apertura a Isola 2000 in Francia, imitato dal Campione WTCR di Cyan Racing Lynk & Co nella terza.



Con due eventi rimanenti, Ehrlacher, che guida per il team M Racing di suo zio Yvan Muller, è secondo nella classifica provvisoria, a sette punti da Aurélien Panis. Berthon è terzo a pari punti.



Foto: Facebook.com/tropheeandros

