Mikel Azcona si conferma in forma imbattibile anche nel TCR Spain vincendo sul Circuit de Barcelona-Catalunya.

Alla guida della CUPRA Leon Competición di Volcano Motorsport nella sede in cui ha vinto il suo secondo titolo nel TCR Europe, lo spagnolo ha centrato tre successi preparandosi a dovere per la WTCR VTB Race of Russia della prossima settimana.



Azcona ha centrato la pole position e battuto le Honda Civic Type R TCR di Mike e Michelle Halder in Gara 1.



In Gara 2 era sesto, ma ha rimontato precedendo di nuovo Mike Halder per 1"7, con Isidro Callejas che ha completato il podio.



In Gara 3 il 25enne è scivolato secondo superato da Halder, ma ci ha messo poco a riprendersi la leadership, tagliando il traguardo con 16 secondi su Gustavo Moura (Hyundai Elantra N TCR). Terza Michelle Halder davanti a suo fratello Mike, che ha dato modo alla sorella di essere in Top3 anche nella classifica di campionato.



Azcona ora penserà alla WTCR VTB Race of Russia, che disputerà con la CUPRA di Zengő Motorsport.

