Tutte le wildcard del WTCR

Luca Engstler, che oggi partecipa al WTCR Lockdown Quiz, ha debuttato nel WTCR – FIA World Touring Car Cup come wildcard l'anno scorso allo Slovakia Ring. Ecco altri piloti che hanno partecipato prima di lui come ospiti.

João Paulo de Oliveira

Il brasiliano ha corso per la KC Motorgroup con la Honda nella WTCR Race of Malaysia dando una mano ad Esteban Guerrieri in Gara 1, nella quale chiuse quinto davanti ad Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co), il quale era in lotta con l'argentino per il titolo. Il brasiliano si difese bene e conquistò anche il TAG Heuer Best Lap Trophy.



Luca Engstler

Quando si è unito alla #WTCR2019SUPERGRID come wildcard alla WTCR Race of Slovakia, il tedesco era già vincitori multiplo di titoli TCR. Con la Hyundai i30 N TCR del suo team ha chiuso in Top10 e a Macao è stato ingaggiato dal BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team per sostituire Augusto Farfus prendendo i primi punti nella serie con il 14° posto di Gara 3.



Dániel Nagy

E' l'unica wildcard ad essere riuscita a centrare il podio grazie al secondo posto di Gara 2 della WTCR Race of Hungary nel 2018. Il portacolori di M1RA piazzò la sua Hyundai i30 N TCR anche sesta e settima negli altri round.



René Rast

Alla WTCR Race of Germany del 2018 il Campione DTM si piazzò quinto nella prima qualifica, ma venne penalizzato con 10 posizioni in meno in griglia per non aver rallentato in regime di bandiere gialle. Arrivò sesto, ma per Gara 2 le ambizioni erano molto più alte perché partiva in prima fila. Purtroppo, però, un contatto con Rob Huff danneggiò lo sterzo della sua Audi RS 3 LMS alla quarta curva e Rast dovette rinunciare anche a Gara 3.



Hafizh Syahrin (nella foto)

Il malese ha affrontato una nuova sfida con il WTCR a Sepang, dove era presente per la 8h del FIM Endurance World Championship. Nonostante la poca esperienza e un programma intensissimo, Syahrin ha chiuso in Top15 in Gara 3.



Ecco le altre wildcard del WTCR



2018



André Couto: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: 18



Edgar Florindo: WTCR Race of Portugal / Miglior risultato: 12



Petr Fulín: WTCR Race of Slovakia / Miglior risultato: 5



Lam Kam San: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: N/A (DNQ)



Billy Lo: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: 19



Dániel Nagy: WTCR Race of Hungary / Miglior risultato: 2



René Rast: WTCR Race of Germany / Miglior risultato: 6



Kris Richard: WTCR Race of Germany / Miglior risultato: 16



José Rodrigues: WTCR Race of Portugal / Miglior risultato: 15



Filipe Souza: WTCR Race of Portugal / Miglior risultato: 17



Andrzej Studenič: WTCR Race of Slovakia / Miglior risultato: 12



Attila Tassi: WTCR Race of Hungary / Miglior risultato: 15



Kevin Tse: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: 17



Rui Valente: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: N/A (DNQ)



Bernhard van Oranje: WTCR Race of Netherlands / Miglior risultato: 19



Michael Verhagen: WTCR Race of Netherlands / Miglior risultato: 20



2019



Antti Buri: WTCR Race of Germany / Miglior risultato: 11



Mitchell Cheah: WTCR Race of Malaysia / Miglior risultato: 16



João Paulo de Oliveira: WTCR Race of Malaysia / Miglior risultato: 5



Luca Engstler: WTCR Race of Slovakia / Miglior risultato: 10



Jim Ka To: WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, WTCR Race of Macau / Miglior risultato: 21



Douglas Khoo: WTCR Race of Malaysia / Miglior risultato: 21



Arthur Law: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: N/A (DNQ)



Billy Lo: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: 23



Ritomo Miyata: WTCR JVCKENWOOD Race of Japan / Miglior risultato: N/A (ritirato in tutte e tre le gare)



Hafizh Syahrin: WTCR Race of Malaysia / Miglior risultato: 15



James Tang: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: N/A (DNQ)



Támas Tenke: WTCR Race of Hungary / Miglior risultato: 18



Ryuichiro Tomita: WTCR JVCKENWOOD Race of Japan / Miglior risultato: 17



Terence Tse: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: N/A (DNQ)



Kwai Wah Wong: WTCR Race of Macau / Miglior risultato: N/A (DNQ)

