Quando Santiago Urrutia ha centrato il miglior tempo in Q3 della WTCR Race of Aragón lo scorso novembre, ha firmato la pole position numero 50 della storia del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co è diventato il 21° pilota a qualificarsi primo nella serie di Eurosport Events. Ecco gli altri:



Thed Björk è diventato il primo poleman del WTCR, impresa che ha realizzato alla WTCR Race of Morocco nell'aprile 2018. Frédéric Vervisch è stato al momento l'ultimo col primato nelle Qualifiche della WTCR Race of Spain.



Norbert Michelisz (nella foto) ha segnato la prima delle sue otto pole position in casa sua all'Hungaroring, sempre ad aprile 2018.



I primi due compagni di squadra a stabilire le pole position durante lo stesso fine settimana sono stati Gabriele Tarquini e Michelisz. A turno sono andati più veloci in qualifica nella WTCR Race of Slovakia nel luglio 2018 con le Hyundai del BRC Racing Team.



Michelisz (tre volte) e Benjamin Leuchter (una volta) sono gli unici piloti ad essere riusciti a conquistare le pole position del WTCR negli eventi di casa.



Solo nella seconda stagione del WTCR la Honda ha centrato la sua prima pole position, quando Esteban Guerrieri ha stabilito il tempo di riferimento nelle prime qualifiche della WTCR Race of Morocco nell'aprile 2019.



Sette marchi di team clienti hanno celebrato le pole position del WTCR. Audi è stata la prima a conquistarla con due diverse generazioni di auto.



Il Campione in carica Yann Ehrlacher ha stabilito la sua sola e unica pole position WTCR (fino ad oggi) alla WTCR Race of Netherlands nel maggio 2019 alla guida di una Lynk & Co preparata dalla Cyan Performance. Mikel Azcona e la Cupra non ci sono ancora riusciti.



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) detiene il record non ufficiale per aver stabilito il maggior numero di pole position del WTCR nel periodo più breve. Il francese è stato il poleman della WTCR Race of Belgium e due volte per la WTCR Race of Slovakia, tutto nello spazio di 28 giorni nel 2020.



Un altro pilota Comtoyou, Gilles Magnus, è stato il più giovane poleman del WTCR. Il belga aveva 21 anni, 2 mesi e 1 giorno quando ha segnato il miglior giro nelle qualifiche della WTCR Race of Spain al MotorLand Aragón il 31 ottobre 2020.



Le pole position del WTCR sono state conquistate di giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì.



Le pole position a griglia invertita non sono state prese in considerazione nella scrittura di questo articolo.

