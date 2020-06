Tutto quello che c’è da sapere su: #1 Austria

-

L'Austria aprirà la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup: ecco 10 cose da sapere sull'evento del Salzburgring.

1: Sono tanti gli austriaci famosi. Sigmund Freud, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Arnold Schwarzenegger e Dietricht Mateschitz fra i più conosciuti.



2: Anche Maria von Trapp è famosa con il suo libro "La Storia della Famiglia di Cantanti Trapp" che ispirò nel 1965 il film "Il suono della musica", girato attorno alla casa di Mozart a Salisburgo.



3: Ci sono parecchi laghi, come l'Attersee tra Salisburgo e Linz.



4: Notissimi anche i bici, come la Wiener Schnitzel e lo strudel di mele. Ma prima di mangiarli, ricordatevi di dire sempre "Guten Appetit" o "Mahlzeit".



5: Nessun austriaco ha mai corso nel Mondiale Turismo, ma ben 41 in F1, come Gerhard Berger, Niki Lauda e Jochen Rindt (unico Campione postumo).



6: L'Austria è comunque presente negli annali del FIA European Touring Car Championship con Dieter Quester, che ne ha vinti quattro.



7: Andi Herzog ha giocato a calcio nella sua nazionale per 103 volte e nessuno ha fatto meglio di lui, così come per il bomber Toni Polster.



8: La Nazionale di calcio ha giocato per sette volte la FIFA World Cup, ma dal 1998 non si è più qualificata. Il miglior risultato fu il terzo posto del 1954.



9: Lo sci alpino è molto praticato e alle Olimpiadi Invernali sono state vinte ben 218 medaglie.



10: Franz Klammer, vincitore nel FIA European Touring Car Championship, resta l'austriaco di maggior successo nello sci.



La Top10

1: E' entrata nell'Unione Europea nel 1995 come Nazione neutra

2: A gennaio 2020 abbiamo una popolazione di 8,9 milioni

3: Ogni anno si festeggia in 14 occasioni

4: La Wiener Schnitzel impiega dai 4 agli 8 minuti per cuocersi, a seconda dello spessore della carne

5: La macchina per cucire fu inventata dall'austriaco Josef Madersperger

6: L'Austria è una Repubblica Federale divisa in 9 stati

7: Ha presenziato all'Eurovision Song Contest per 48 anni con vittorie nel 1966 e 2014

8: L'inno nazionale è il Land der Berge, Land am Strome

9: Le Alpi austriache coprono il 62% del territorio

10: Nel 1752, Tiergarten Schönbrunn fondò quello che è considerato lo zoo più vecchio del mondo.



Cliccate quiper vedere la guida sull'Austria e imparare a cucinare la Wiener Schnitzel.

WTCR Engstler e Michelisz portacolori Hyundai per Esports WTCR DA UN GIORNO

The post Tutto quello che c’è da sapere su: #1 Austria appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Più che un gioco: Eurosport Events manda in TV la nuova Esports WTCR Series IERI A 14:00