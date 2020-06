Tutto quello che c’è da sapere su: #2 Germania

-

Nel 2020 il WTCR − FIA World Touring Car Cup tornerà in Germania per il secondo evento della stagione il weekend del 24-26 settembre. Ecco 10 cose da sapere sul Nürburgring Nordschleife, Luca Engstler e i... bratwurst.

1: Il leggendario Nürburgring Nordschleife misura 25,378km, mentre l'autostrada A9 è di 962km.



2: Lyst, sull'isola di Sylt, è il punto più a nord della Germania, mentre Oberstdorf in Baviera, è quello più a sud.



3: La Germania è famosa per la sua Kartoffelsalat (insalata di patate) preparata con yoghurt o panna acida, erbe e cipolla.



4: Nel 1886, Carl-Friedrich Benz costruì e brevettò la prima auto a benzina, modello a tre ruote.



5: Fra le modelle tedesche ci sono Heidi Klum e Claudia Schiffer. In F1 ovviamente c'è Michael Schumacher come stella, nel tennis Boris Becker, nel calcio Franz Beckenbauer e Lothar Matthäus, e il fisico Albert Einstein, che sviluppò la teoria dell'attività.



6: La Germania ha all'attivo 12 titoli in F1 e 2 nel WRC, ma ancora nessuno nel Mondiale Turismo FIA.



7: Nel WTCR le speranze sono riposte nella ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



8: Anche se l'orso bruno è considerato estinto, vengono comunque riprodotti gli orsachiotti Steiff.



9: Con 1,3 milioni di copie, la Bild è considerato il quotidiano più importante.



10: La Germania è seconda (pari all'Italia) dietro a Brasile nel Mondiali FIFA di calcio vinti (4).



La Top10

1: 9 sono le regioni del paese

2: presenti 1000 tipi di salsicce e 1500 birre

3: è passata dal Marco tedesco all'Euro nel 1999

4: 7 città hanno fatto la Capitale a turno

5: con i suoi 865km, il Renoè il fiume più lungo

6: ci sono 36 aereoporti internazionali

7: 3.607.258 sono state le auto vendute l'anno scorso

8: 110 sono i litri di birra consumati in un anno da ogni persona in media

9: la cancelliera Angela Merkel è in carica dal 2005

10: la Commerzbank Tower di Francoforte è la più alta coi suoi 259m



