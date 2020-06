Tutto quello che c’è da sapere su: #3 Slovakia Ring

-

La stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup il 10-11 ottobre sarà in Slovacchia, terra della kapustnica (zuppa di cavolo), grote, Slovakia Ring e Mat'o Homola.

1: La Slovacchia ha solo una pista permamente, ma tutti la adorano, come Gabriele Tarquini: "Una delle migliori in Europa, la curva 2 a 200km/h è molto impegnativa".



2: Oltre al circuito, in Slovacchia ci sono 180 castelli e 425 chateaux, il più alto numero pro-capite nel mondo.



3: Ci sono oltre 6000 grotte.



4: Mat'o Homola è il pilota più importante del paese, ma Peter Sagan fra i ciclisti lo supera anche per vittorie di titoli e gare classiche, oltre che piazzamenti importanti al Tour de France.



5: Bratislava è molto vicino all'Austria, da Vienna si impiegano solamente 90' con il bus.



6: Molti americani hanno origini slovacche, come Jon Bon Jovi, Audrey Hepburn, Angelina Jolie, Paul Newman e Andy Warhol.



7: Martina Hingis, numero 1 del tennis femminile, è nata in Slovacchia.



8: Qui si costruiscono oltre 1 milione di auto dei marchi Jaguar Land Rover, Kia, PSA Peugeot Citroen e Volkswagen.



9: Dopo la divisione dalla Repubblica Ceca nel 1993, la Slovacchia si è affermata a livello internazionale mandando 42 atleti ai Giochi Olimpici invernali in Norvegia l'anno seguente, e partecipato all'Eurovision Song Contest. Nel calcio la partecipazione alla FIFA World Cup è arrivata solo nel 2010.



10: Oltre ad aprire i regali, a natale in Slovacchiasi mangia la kapustnica, una zuppa di cavolo con anche crauti, patate lesse, funghi, prosciutto tritato, paprika, pepe nero e aglio.



La Top10:

1: La Slovacchia ha due aereoporti internazionali, Bratislava e Kosice

2: la popolazione è di 5.500.000 abitanti sulle cinque regioni

3: lo Slovakia Ring ha aperto nel 2010 ed è lungo 5,922km

4: nel 2004 la Slovacchia è entrata nelle Nazioni Unite e nella NATO

5: il punto più vasto della Slovacchia misura 428,8km

6: la prima farmacia mondiale ha aperto in Slovacchia nel 1649

7: con i suoi 32m, la caverna Krasnohorska è la più alta

8: a Samorín-Cilistov c'è una statua di un cavallo che misura 9 metri

9: la X-Bionic Sphere è l'aera sportiva più grande con i suoi 379,167m²

10: Róbert Vittek ha segnato il primo gol della Slovacchia in una gara della FIFA World Cup, nell'1-1 con la Nuova Zelanda del 2010.



